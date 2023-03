Sangalli, caro energia e inflazione rallentano economia

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAR - "In questo periodo l'Italia ha mostrato una capacità di ripresa migliore delle aspettative grazie soprattutto all'edilizia, ai servizi e al turismo, tuttavia inflazione e caro energia, seppure in calo, pesano sui conti delle famiglie e delle imprese e rallentano l'economia": è quanto ha detto il presidente nazionale Confcommercio, Carlo Sangalli, intervenendo a Perugia al convegno sul tema "Imprese futuro Umbria". "Bisogna investire presto e bene le risorse del Pnrr e accelerare l'annunciata grande riforma del fisco", ha aggiunto.

Parlando di Pil, il presidente ha sottolineato la necessità di "lavorare per costruire una nuova fase di sviluppo, proprio per evitare di ripiombare nell'incubo degli zero virgola". "Gli ultimi due anni ci hanno insegnato che abbiamo le energie per farlo" ha sottolineato.

"Al Governo abbiamo chiesto, buone regole, buoni investimenti, buone politiche a sostegno del terziario di mercato, per il commercio, per i servizi, per il turismo" ha detto ancora Sangalli. Evidenziando che "ci sono ancora tanti problemi da risolvere". "Penso ad esempio - ha spiegato - al carico fiscale eccessivo e all'eccesso di burocrazia, non c'è dubbio che per rilanciare un settore importante e trainante come quello che noi rappresentiamo, bisogna certamente favorirlo, incoraggiarlo e sostenerlo. Ci sono incentivi diffusi che sono in scadenza, e bisognerà capire, anche in base all'andamento dell'inflazione, quale sarà il reale fabbisogno per sostenere, da un lato famiglie e imprese, e dall'altro lato per raffreddare l'inflazione". (ANSA).