Salvini, 'in Regione Lazio qualcuno in maggioranza aiuta Pd-M5s'

"Con la Regione Lazio il mio ministero sta avendo una collaborazione notevolissima, a suon di miliardi, per quanto riguarda strade, autostrade, ferrovie e acquedotti. Mi spiace, lo dico sottovoce, che ci sia in maggioranza qualcuno che cerca di rallentare l'attività amministrativa della Regione". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di una iniziativa a Frosinone. Nei giorni scorsi Forza Italia ha disertato prima il consiglio regionale e poi la giunta.

"Già ci stanno le opposizioni a dire sempre no al governo e in Regione - ha aggiunto - Se ci si mette pure qualcuno della maggioranza, più che aiutare i cittadini del Lazio aiuta Pd e Cinque Stelle a fare confusione. Però la Lega è un partito di parola. Noi tiriamo dritti. Ci rivediamo prima dell'estate e vi prometto che siamo solo all'inizio di un percorso che vedrà la Lega protagonista non dei prossimi tre anni - ha concluso Salvini - ma dei prossimi trent'anni".



