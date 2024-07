"Conto che il prossimo sindaco di Roma sarà di centrodestra, uno capace ed efficiente per non avere una città ridotta così dopo Raggi e ora Gualtieri". Così il leader del Carroccio e vicepremier Matteo Salvini ieri sera alla convention della Lega in provincia di Frosinone. Quanto alla Regione Salvini ha sottolineato che nel Lazio "stanno crescendo molti esponenti leghisti che saranno anche un patrimonio di governo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA