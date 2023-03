Cammarelle dopo malore Scardina, pugilato è sport sicuro

(ANSA) - TUORO SUL TRASIMENO (PERUGIA), 02 MAR - "Il nostro è uno sport sicuro. Siamo assolutamente controllati ma certi episodi nella vita succedono": Vincenzo Cammarelle, olimpionico di pugilato e ora direttore tecnico del settore per le fiamme oro della polizia, ha parlato di quanto accaduto a Daniele Scardina, il pugile di 30 anni ricoverato nel milanese dopo avere accusato un malore al termine di un allenamento in palestra. Lo ha fatto a margine della commemorazione di Emanuele Petri a Tuoro sul Trasimeno. "Dobbiamo stare vicino a Daniele...

forza Daniele" ha detto.

"Sicuramente è un episodio triste - ha sottolineato ancora Cammarelle - so che Daniele si è sentito male durante l'allenamento ma non ha subito colpi. Quindi c'è qualcosa da verificare. Adesso è il momento di stringerci intorno a lui e sperare che si riprenda presto". (ANSA).