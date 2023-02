Gimbe, Umbria prima per prevenzione in monitoraggio Lea

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - Sanità dell'Umbria al primo posto per l'area della prevenzione nell'analisi fatta dalla fondazione Gimbe a seguito della recente pubblicazione del "Monitoraggio dei Lea attraverso il nuovo sistema di garanzia" da parte del Ministero della Salute. Lo studio ha avuto l'obiettivo sia di confrontare la resilienza dei servizi sanitari regionali nell'anno dello scoppio della pandemia, sia per valutare le differenze tra le regioni del nord, colpite con violenza dalla prima ondata, e quelle del sud, di fatto risparmiate da tale impatto.

Nel 2020 il punteggio totale degli adempimenti dell'Umbria ai Livelli essenziali di assistenza (Lea), ovvero le prestazioni che il Sistema sanitario nazionale eroga gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket, è di 229,8 (punteggio massimo 300).

Secondo l'analisi di Gimbe si posiziona quindi nona in ambito nazionale ed è risultata "adempiente" secondo il Nuovo sistema di garanzia. Perché - si legge in un comunicato della Fondazione - ha registrato un punteggio "più che sufficiente" nell'area della prevenzione (89,64 su 60), in quella distrettuale (68,55 su 60), 12/a, e nell'area ospedaliera (71,61 su 60), 11/a.

(ANSA).