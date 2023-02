Prisco, Castagner protagonista calcio che non c'è più

(ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - "L'ultima volta che ho avuto il piacere di incontrare Ilario Castagner è stato in occasione della riapertura dello stadio S.Giuliana, quello che fu il suo stadio e del grande Perugia. È stato un onore conoscerlo, protagonista di un calcio che non c'è più. Un signore nello sport e nella vita, a dimostrazione che ai grandi basta essere autentici per affermarsi": lo scrive Emanuele Prisco, sottosegretario all'Interno ed ex assessore comunale allo sport nel capoluogo umbro. "È stato un orgoglio per la città di Perugia e per il calcio italiano. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia. Ciao, Mister" aggiunge. (ANSA).