Lollobrigida, siamo a ottimo punto per decreto agricoltura

"Per il decreto agricoltura siamo a un ottimo punto. E' un decreto che impatta in maniera molto favorevole su alcune criticità che ancora abbiamo in Italia e che tentiamo di risolvere con iniziative puntuali sia di sostegno sia di semplificazione normativa". E' quanto ha detto il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, stamani a Bastia Umbra per l'inaugurazione del "Caccia village", la fiera dedicata al mondo della caccia.

"In Italia abbiamo purtroppo perso tanti spazi dedicati all'agricoltura che vanno invece protetti, valorizzati e incentivati grazie al lavoro degli agricoltori", ha aggiunto.

"Questo decreto incide sull'agricoltura - ha affermato il ministro -, ma anche sulla pesca che consideriamo elemento portante per la sicurezza alimentare che deve essere connessa alla sovranità alimentare, cioè la possibilità di continuare a produrre cibo ma di qualità che è il nostro modello e che intendiamo difendere".



