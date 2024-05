Lollobrigida, ogni giorno è un test per il Governo

"Ogni giorno è un test per il governo, finché abbiamo davanti a noi tanto consenso sappiamo di andare nella direzione giusta": così il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha commentato il voto delle prossime europee in occasione di un'inaugurazione a Bastia Umbra. "Ovviamente - ha aggiunto - le elezioni sono un momento in cui il consenso è più chiaro".

"In tante trasmissioni televisive o negli articoli di giornale si parla sempre di crisi e fine della fiducia - ha detto Lollobrigida -, poi arrivano le elezioni e i cittadini ci confermano con ampissimi risultati la loro fiducia, anche in Sardegna dove abbiamo perso la presidenza ma abbiamo aumentato dell'8% il dato della coalizione".

Il ministro parlando ancora del voto di giugno ha detto di volere "un'Europa più in linea con i Trattati di Roma". "Quelli che furono l'elemento fondante nel 1957 - ha proseguito - di un rapporto politico tra Stati che dovesse aiutare i cittadini ad essere più ricchi, a vivere meglio e in pace. Questi risultati l'Europa non li ha sempre conseguiti e oggi bisogna tornare a questi obiettivi perché l'Europa nasceva per questo e l'Europa ha senso solo se riesce a fare questo". "I cittadini pretendono un'Europa al loro fianco e non un luogo in cui i burocrati dettano regole senza tenere conto della realtà in cui vivono e della realtà a livello mondiale che è in continuo mutamento", ha evidenziato il ministro.



