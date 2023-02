Al Perugia il derby con la Ternana

(ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - Il Perugia vince il derby umbro della serie B di calcio. I biancorossi hanno infatti superato 3-0 la Ternana al Curi in una partita della 25/a giornata.

Tutti nella ripresa i gol: al 9' e al 50' di Luperini, e al 32' di Santoro. Allo stadio Curi primo tempo altalenante, con un Perugia via via sempre più concreto. Anche se le migliori occasioni sono state costruite dalla Ternana. Il derby si è sbloccato al 9' della ripresa: cross di Capezzi, aggancio Di Carmine in area e dopo una mischia è spuntato Luperini che ha insaccato. La Ternana ha lottato e reagito, ma ad allungare è stata la squadra di Castori con Santoro (32’). Durante il recupero il Perugia ancora a segno, doppietta di Luperini che ha battuto Iannarilli a tu per tu. I biancorossi sono saliti a 29 punti in classifica, a breve distanza dalla Ternana che è a quota 34.