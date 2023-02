Pastorelli, ministero Salute smonta le bugie della sinistra

(ANSA) - PERUGIA, 08 FEB - "Secondo il ministero della Salute, l'Umbria è tra le 11 regioni che nel 2020, in piena pandemia, hanno superato la soglia di sufficienza sia per quanto riguarda la prevenzione, sia l'assistenza territoriale e ospedaliera: ancora una volta sono i numeri e i dati reali a smentire le vergognose bugie del Partito Democratico sul sistema sanitario umbro": lo afferma il capogruppo Lega Umbria Stefano Pastorelli.

"Le fantomatiche richieste di commissariamento, le improvvisate negli ospedali, le polemiche costruite ad arte, le speculazioni politiche, gli attacchi insensati e provocatori all'operato della Giunta regionale - continua Pastorelli - il castello di carte messo in piedi dalla sinistra umbra crolla sotto al peso della verità. Secondo il monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza effettuato dal ministero della Salute, la nostra regione risulta tra quelle che nel 2020, in piena pandemia, hanno garantito meglio di altre a livello nazionale servizi sanitari e prestazioni ai pazienti, dal pronto soccorso agli screening tumorali. Negli ultimi anni gli esponenti del Partito democratico invece di offrire proposte serie e di buon senso al governo regionale nella lotta al Covid e nella salvaguardia della salute dei pazienti, hanno dato vita ad una opposizione vergognosa, bollando l'Umbria come la maglia nera d'Italia. Nel corso del tempo sono stati gli atti e i dati ufficiali a smascherare una dopo l'altra le tante falsità raccontate. Siamo stati tra le regioni che meglio hanno affrontato la pandemia, tra i primi in Italia ad aver somministrato una maggior percentuale di vaccinazioni e di tamponi, abbiamo avuto in proporzione meno morti per Covid rispetto ai contagiati, oltre ad essere stati in zona bianca più a lungo di molte altre realtà, siamo tra le prime sei regioni in Italia per indice di performance sanitaria nel 2022 in base al rapporto Crea. Allo stesso tempo, come rivela oggi il monitoraggio del Ministero della Salute, mettendo una pietra tombale sulle accuse della sinistra nei confronti dell'operato della Regione, siamo stati tra i migliori d'Italia ad aver garantito prestazioni e servizi sanitari ai cittadini nel 2020". (ANSA).