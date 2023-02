Polidori si congratula con Peppucci capogruppo FI Regione

(ANSA) - PERUGIA, 01 FEB - L'on. Catia Polidori, FI, si congratula "con Francesca Peppucci per l'incarico di capogruppo di Forza Italia in Regione Umbria". "Sono certa - sostiene in una nota, la vicecoordinatrice regionale di FI Umbria - che saprà raccogliere il testimone del suo predecessore, svolgendo il suo ruolo con competenza ed impegno, nell'ottica di rafforzare l'azione di FI all'interno dell'ente e sul territorio e proseguire l'importante opera di promozione dello sviluppo dell'Umbria e della sua comunità. (ANSA).