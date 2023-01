Prisco, impegno per messa a terra Next generation

(ANSA) - PERUGIA, 30 GEN - Il piano Next generation Eu rappresenta "una grande opportunità di sviluppo" per il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. Per il quale "la difficoltà al di là della progettazione è mettere a terra il più velocemente possibile e su questo il Governo sta immaginando una serie di misure attive per favorirla". Lo ha detto a margine di un incontro a Perugia proprio su "Next Generation EU, Bilancio UE e BEI: opportunità europee per il rilancio dell'Umbria", organizzato da Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Rappresentanza della Commissione europea, Cesar-Europe Direct Umbria e Regione.

"Ovviamente - ha detto Prisco - richiediamo l'impegno degli Enti territoriali e premieremo quelli più veloci e più capaci a mettere a terra più velocemente possibile". (ANSA).