Sindaco Città Castello fa auguri a Mollica, cittadino onoraria

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 27 GEN - "Caro maestro ti giungano nel giorno del tuo compleanno gli auguri più sinceri ed affettuosi dalla città di cui dal 10 settembre scorso sei cittadino onorario": è il messaggio che il sindaco di Città di Castello Luca Secondi rivolge a Vincenzo Mollica per i suoi 70 anni. "Una città, una comunità locale a partire dalle Istituzioni e dalle associazioni culturali e non solo che sarà sempre riconoscente per quello che hai fatto in termine di attenzione e promozione attraverso i servizi, gli articoli e soprattutto con la presenza accanto agli Amici del fumetto e alla loro splendida creatura, Tiferno Comics".

"Grazie Vincenzo - è ancora il messaggio di Secondi in una nota del Comune -, con affetto, stima ed orgoglio di avere nella nostra comunità un cittadino illustre come te, una persona davvero speciale, un maestro, un uomo colto, raffinato e sensibile di grandi doti umane. Buon compleanno".

Agli auguri del sindaco si unisce anche il presidente dell'associazione Amici del Fumetto di Città di Castello, Gianfranco Bellini. (ANSA).