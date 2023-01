Lavoratori vigilanza privata manifestano per il contratto

(ANSA) - PERUGIA, 27 GEN - Hanno denunciato "paghe sempre più ridotte all'osso dall'inflazione" e un contratto "scaduto da sette anni ma ancora non rinnovato" lavoratori e lavoratrici della vigilanza privata e dei servizi fiduciari (oltre mille in Umbria) che, con i sindacati, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, hanno dato vita ad un presidio per sensibilizzare l'opinione pubblica davanti all'aeroporto "San Francesco" di Perugia. Definito "uno dei luoghi in cui i servizi di vigilanza risultano fondamentali per la garanzia della piena sicurezza degli utenti".

"L'ultimo incontro per il rinnovo del contratto di lavoro degli addetti alla vigilanza privata e ai servizi di sicurezza non armati si è risolto ancora una volta con un nulla di fatto" hanno spiegato i sindacati promotori della protesta, secondo quanto si legge in un comunicato della Cgil. "Le parti datoriali non hanno formulato alcuna proposta per il proseguo del confronto" hanno aggiunto.

Sul tavolo le questioni considerate ormai annose dell'adeguamento salariale "che deve rispondere a sette anni di vacanza contrattuale", e il confronto sull'aumento del trattamento economico, "fermo al 2016". "Parliamo di paghe davvero misere - hanno sottolineato Filcams, Fisascat e Uiltucs - che si aggirano intorno ai mille euro per le guardie armate e sono ancora inferiori per quelle non armate". (ANSA).