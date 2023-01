Controlli straordinari della polizia Fontivegge

(ANSA) - PERUGIA, 26 GEN - La polizia di Stato ha svolto controlli straordinari in tutta l'area della stazione di Fontivegge, finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti. Il monitoraggio ha visto l'impiego di pattuglie dedicate, delle volanti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico nonché degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche. Battute a tappeto, anche con pattugliamenti da parte di poliziotti a piedi, diverse zone: via Campo di Marte, via Canali, via del Macello e via della Ferrovia dove sono state identificate 62 persone e controllati 36 veicoli.

Durante i servizi è stata sanzionato un automobilista con il veicolo privo di assicurazione, con una multa di 866 euro. Il veicolo, invece, è stato sottoposto a fermo amministrativo. Un altro automobilista è stato sorpreso mentre guidava senza la patente di guida perché revocata con provvedimento della Prefettura nel 2020. Per il conducente, sanzione pecuniaria di 5.100 euro, fermo amministrativo del veicolo e ritiro della carta di circolazione.

In piazza Vittorio Veneto gli agenti hanno fermato due uomini -cittadini gambiani di 24 e 29 anni - che durante il controllo sono stati trovati in possesso di due involucri in cellophane contenenti hascisc. Per questo motivo, dopo aver sequestrato la droga, i poliziotti hanno contestato loro la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 75 del D.p.r. 309/90 per detenzione di sostanza stupefacente. Infine, durante i controlli in via Cortonese, nei pressi del capolinea Bus di Fontivegge, i poliziotti hanno fermato un cittadino extracomunitario che, alla loro vista, aveva cambiato repentinamente direzione tentando di allontanarsi. L'uomo - un cittadino nigeriano di 42 anni - è stato accompagnato in questura per l'identificazione. Dalle verifiche, il 42enne è risultato irregolare sul territorio nazionale. Per questo motivo, al termine delle attività di rito, è stato messo a disposizione dell'ufficio immigrazione per la notifica del decreto di espulsione emesso dal questore di Perugia. (ANSA).