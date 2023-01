Assisi, Orvieto e Spoleto finaliste per capitale cultura

(ANSA) - PERUGIA, 25 GEN - Ci sono tre città umbre, Assisi, Orvieto e Spoleto tra i progetti finalisti per la selezione della "Capitale italiana della cultura" 2025. Con loro Agrigento, Aosta, Asti, Bagnoregio, Monte Sant'Angelo, Pescina e Roccasecca. E' quanto annuncia il ministero della Cultura sul suo sito in cui precisa che le singole proposte saranno illustrate alla Giuria nel corso di audizioni pubbliche, così come previsto dal bando, che si svolgeranno in presenza nei giorni 20 e 21 marzo 2023, a Roma, nella sede centrale del ministero.

Nevi (FI), Umbria grande protagonista

"Complimenti alle tre città umbre - Assisi, Orvieto e Spoleto - che sono tra le dieci finaliste per 'Capitale italiana della cultura' 2025. Sarebbe un grande orgoglio che una delle tre si aggiudicasse il titolo, ne gioverebbe l'intera regione sotto ogni profilo, a iniziare da quello turistico e promozionale. Sarebbe il giusto coronamento per la nuova fase turistica che sta vivendo l'Umbria, sempre più cuore pulsante del nostro Paese e meta ambita dai turisti stranieri". Lo scrive in una sua nota Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia. "Assisi, Orvieto e Spoleto - prosegue - sono città meravigliose che non hanno certo bisogno di presentazioni ed hanno tutte le carte in regola per recitare, tra due anni, il ruolo di 'Capitale italiana della cultura'".