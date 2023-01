L'emozione della neve a Rasiglia, la Venezia dell'Umbria

La "piccola Venezia" dell'Umbria, Rasiglia, sotto un leggero manto di neve regala emozioni invernali a centinaia di turisti che hanno raggiunto il borgo nel cuore della valle del Menotre.

Sospesa tra Foligno e la montagna di Colfiorito, Rasiglia si presenta ai visitatori e all'ANSA che l'ha raggiunta, vestita di bianco. Neve che resiste sui tetti e intorno ai ruscelli di acqua turchese che solcano il paese. A esaltare il contrasto di colori è il sole splendente e il cielo terso.

I quattro-cinque gradi non impediscono gli aperitivi all'aperto sulle piazzette dove si possono ammirare scorci unici di questo borgo senza tempo, dove da secoli la vita scorre al ritmo dell'acqua che, come la Venezia vera, in alcuni casi lambisce le porte delle abitazioni.

Ogni anno a Rasiglia, soprattutto in primavera e in estate, arrivano migliaia e migliaia di visitatori da ogni parte del mondo. Sotto la neve è insolita, ma non certo meno affascinante, soprattutto se vista dall'alto del costone che la domina.



