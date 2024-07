Attesa a Marsciano per Il Volo in concerto

C'è grande attesa a Marsciano per il concerto de Il Volo che chiuderà il main festival di Musica per i borghi, domenica 28 luglio alle 21.30 allo stadio comunale A. Checcarini. Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si esibirà con orchestra per una data del "Tutti per uno capolavoro tour" che sta portando gli artisti in giro per l'Italia e per il mondo. Durante la serata saranno proposti successi che hanno fatto conoscere Il Volo durante i 15 anni di carriera.

Un cartellone, quello di Musica per i borghi, che nel corso di questa 22/a edizione ha proposto eventi di grande spessore portando artisti come Karima che si è esibita a Deruta con la sua band per il Deruta soul festival. La cantate talentuosa, dalla voce potente, una delle più interessanti del panorama italiano, si è esibita in Piazza dei Consoli proponendo arrangiamenti di brani di grandi artisti della scena internazionale come Queen, Police, Aretha Franklin e Michael Jackson, regalando al pubblico una serata di grande emozione.

Come anche è avvenuto per il concerto Candlelight di Aurora&friends, al Museo regionale della ceramica, sempre per il Deruta soul Festival in collaborazione con Musica per i borghi.

La cantante si è esibita in trio durante un evento spettacolare in cui la luce delle candele ha creato un'atmosfera intima e romantica per accogliere la musica classica. "Una sinergia che si rinnova tra Musica per i borghi e Deruta soul festival - ha commentato Michele Toniaccini, sindaco di Deruta - per un altro grande successo di questa edizione che ha visto due concerti importanti a Deruta. Grande partecipazione, grande emozione, artiste straordinarie, siamo veramente soddisfatti perché abbiamo portato la musica vera a Deruta, la cultura e soprattutto tanta gente ad apprezzare il soul e riconsiderare questi bellissimi concerti che animano i nostri borghi".

"Questa del concerto di Karima - ha spiegato Valter Pescatori, direttore di Musica per i borghi - è la seconda serata che facciamo a Deruta con un nuovo progetto dalla Regione Umbria con Sviluppumbria, in collaborazione con il Deruta soul festival. Abbiamo avuto un buon successo con Aurora & friends.

Aurora Scorteccia è un'artista cresciuta con Musica per i borghi e ha regalato al pubblico una serata eccezionale. Poi è stata la volta di Karima con la sua band. Ora proseguiamo con quattro serate di Street food, dj set e musica dal vivo a Marsciano, dal 25 al 28 luglio, e domenica con il concerto de Il Volo".

Ma Musica per i borghi non si ferma e tornerà a Deruta il 9 agosto con il progetto "Arte e ritmi nei borghi umbri", una serata dedicata ai compositori dal '700 al '900 con musica classica, eseguita da un quartetto di sassofoni, e alle opere dell'artista Antonio Folichetti che verranno proiettate durante il concerto.



