"Improve your Talent", pochi giorni alla prima scadenza

(ANSA) - PERUGIA, 17 GEN - Mancano pochissimi giorni alla presentazione delle domande per candidarsi a partecipare alla prima scadenza dell'iniziativa "Improve your Talent", con cui Università degli studi di Perugia, Assocamerestero (Ccie) e Camera di commercio dell'Umbria ribadiscono l'impegno di essere in prima fila nella promozione della mobilità studentesca internazionale finalizzata a favorire esperienze di tirocinio per gli studenti universitari presso le sedi delle Camere di commercio italiane all'estero per un periodo da due a dodici mesi da concordare con le strutture ospitanti.

Il Progetto Improve your Talent prende le mosse da una precedente esperienza realizzata dall'ente camerale e dall'ateneo, che viene riproposta grazie allo slancio offerto dalle risorse disponibili attraverso il progetto Erasmus+, per il quale l'Università degli studi di Perugia ha ottenuto, da parte della Commissione europea per il periodo 2021-2027, l'Erasmus Charter for Higher Education (Eche).

Per la realizzazione di questo progetto è stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra Università degli studi di Perugia, Camera di commercio dell'Umbria e Assocamerestero e l'ateneo ha pubblicato il Bando, nell'ambito del programma "Erasmus+ Mobilità per Traineeship", per la selezione degli studenti che potranno beneficiare di una borsa di studio.

La prima scadenza per presentare le candidature è il 20 gennaio 2023, ore 13 (per partenze successive al 15 febbraio 2023); la seconda scadenza: 31 marzo 2023, ore 13 (per partenze successive al 15 maggio 2023); terza: 23 giugno 2023, ore 13 (per partenze successive all'1 agosto 2023).

I beneficiari dell'iniziativa sono gli studenti iscritti ad un corso di studi all'Università di Perugia (laurea triennale, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, master di I e II livello, scuole di specializzazione e dottorati) o che hanno conseguito il titolo da non oltre 12 mesi. La presenza dei tirocinanti dell'Università di Perugia presso le sedi camerali sarà anche l'occasione per potenziare i rapporti di collaborazione e le opportunità commerciali degli operatori umbri nei mercati esteri. (ANSA).