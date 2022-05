Parolin: 'Avviare al più presto i negoziati per l'Ucraina'

"In questa terra di fede e di pace, quale è l'Umbria, auspico che siano avviati al più presto i negoziati e si possa giungere finalmente alla tanto desiderata pace": lo ha detto a proposito della guerra in Ucraina il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, durante l'omelia per le celebrazioni in onore di Santa Rita a Cascia. Il porporato ha richiamato le parole del Papa. "La violenza - ha detto Parolin - come ci ricorda Santa Rita con la sua ita, non risolve mai i conflitti ma soltanto ne accresce le drammatiche conseguenze. Ne facciamo esperienza tutti i giorni e mi domando perché non riusciamo a capire". "Siamo davvero in tanti oggi - ha detto ancora il cardinale Parolin - a rendere omaggio a santa Rita per deporre nelle 'sue mani' il proposito di imitarne le virtù, in particolar modo quelle del perdono, della pace, della carità e della sofferenza. All'intercessione di questa umile donna di Roccaporena affido le tante intenzioni del Santo Padre Francesco, che non cessa di far sentire quotidianamente la sua voce affinché si spezzi quanto prima l'inutile spirale di morte in Ucraina".