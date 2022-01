ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria continua aumento ricoverati

(ANSA) - PERUGIA, 03 GEN - I ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria continuano ad aumentare. Altri 13 in base ai dati del 3 gennaio che portano a 172 il numero complessivo. E salgono anche a dieci, da otto, i posti occupati nelle terapie intensive.

Un andamento che sembra portare piuttosto rapidamente verso quota 197 ricoverati, limite fissato dalla Regione per passare dall'attuale scenario quattro a quello cinque. Quest'ultimo - è già stato annunciato - prevede una rimodulazione flessibile dei posti letto in relazione all'andamento pandemico e alle necessità di ricovero.

"Aumentano enormemente i casi e tra questi una percentuale seppure bassa di soggetti ha condizioni cliniche tali da rendere necessaria l'ospedalizzazione" ha spiegato la professoressa Daniela Francisci, direttrice della Clinica di malattie infettive dell'Azienda ospedaliera di Perugia, che così ha risposto all'ANSA in merito all'aumento delle ospedalizzazioni.

"Possono essere - ha comunque aggiunto - le condizioni generali del paziente e non tanto la severità in sé della malattia Covid a far decidere per il ricovero. Nei non vaccinati invece la malattia legata al Sars-CoV-2 può dare quadri severi anche in soggetti per il resto sani".

Il quadro giornaliero dell'evoluzione della pandemia registra intanto altre due vittime per il virus. I nuovi casi registrati nell'ultimo giorno sono stati 1.134 e i guariti 90. Gli attualmente positivi sono ora 24.405, 1.042 in più. Salgono del 4,4 per cento anche le persone in isolamento contumaciale, raggiungendo le 24.233. Il tasso di positività sul totale dei test eseguiti si attesta intanto al 12,86 per cento (era 28,7 domenica e 14,6 sabato). (ANSA).