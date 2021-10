Quattro ricoveri in meno per Covid nell'ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 09 OTT - Si registrano quattro ricoveri in meno nei reparti Covid degli ospedali umbri nell'ultimo giorno: 50 in tutto (erano 54 venerdì) di cui cinque (dato invariato) in terapia intensiva.

Secondo i dati della Regione aggiornati al 9 ottobre, c'è un nuovo decesso (1.455 in tutto dall'inizio della pandemia), i nuovi casi di positività accertati sono 41 e i guariti 49.

Gli attualmente positivi scendono così da 715 a 706.

Sono stati analizzati 5.465 test antigenici e 1.718 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 0,57 per cento (ieri 0,49). (ANSA).