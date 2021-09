Tesei, Giorgetti assicurato grande attenzione Governo su Ast

(ANSA) - NOCERA UMBRA (PERUGIA), 13 SET - "Ho parlato con il Ministro Giorgetti in merito alla questione che vede coinvolta l'Ast di Terni. Ho ricevuto rassicurazioni sul fatto che ci sia grande attenzione, oltre che da parte nostra, anche dal Governo nazionale": lo ha annunciato la presidente della regione Umbria Donatella Tesei a margine dell'incontro che si è tenuto alla ex Merloni di Nocera umbra.

"Giorgetti ha confermato che in base alle informazione in possesso del ministero - ha detto ancora Tesei -, il processo di individuazione della nuova proprietà potrebbe avvenire in tempi brevi con la prospettiva di avere un piano industriale soddisfacenti in termini di occupazione, produzione e rispetto ambientale ". (ANSA).