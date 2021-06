Lavori lungo la strada fra Sant'Anatolia e Monteleone di Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - A partire da lunedì 14 giugno, sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la strada provinciale 471 tra le località Caso e Gavelli (dal km 10,400 al km 12,750) nel comune di Sant'Anatolia di Narco, in provincia di Perugia.

La chiusura, disposta con ordinanza della Provincia di Perugia, è necessaria - spiega l'Anas - per consentire in sicurezza i lavori di ripristino della stabilità dei versanti rocciosi, che comprendono attività di distacco dei volumi rocciosi potenzialmente pericolanti.

Il completamento di questa prima fase è previsto entro il 12 luglio. Anas, che esegue i lavori in qualità di soggetto attuatore del Piano di ripristino delle strade danneggiate dal sisma, ha disposto l'incremento dei turni di lavoro, compresi i giorni festivi e prefestivi, in modo da completare le attività entro fine giugno, in anticipo sui tempi previsti.

A seguire, la chiusura sarà limitata ai soli giorni feriali nelle fasce orarie comprese fra le 8:30 e le 13 e fra le 14:30 e le 17:30. Nei giorni festivi e prefestivi nonché nelle fasce orarie non interessate dalle attività, la circolazione sarà consentita a senso unico alternato regolato da semaforo. Il completamento è previsto entro dicembre 2021.

Il traffico proveniente da Spoleto e diretto verso Monteleone di Spoleto potrà proseguire in direzione Norcia fino a Borgo Cerreto, svoltare a destra in direzione Monteleone/Leonessa/Poggiodomo e proseguire sulla SP470 (Rocchetta-Poggiodomo) fino a raggiungere Monteleone di Spoleto.

Il traffico proveniente da Norcia/Ascoli Piceno potrà svoltare a sinistra in località Serravalle, percorrere la strada statale 471 in direzione Cascia/Leonessa fino a raggiungere Monteleone di Spoleto. (ANSA).