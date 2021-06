ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, scende tasso positività test

(ANSA) - PERUGIA, 11 GIU - Scende allo 0,3 per cento, contro lo 0,46 del giorno precedente, il tasso di positività dei test per la ricerca del Covid eseguiti in Umbria.

Nella regione sono stati 16 i nuovi positivi accertati (meno 47 per cento rispetto a giovedì) a fronte di 38 guariti.

Registrata anche un'altra vittima.

Gli attualmente positivi sono ora 1.102, 23 in meno di giovedì.

I tamponi analizzati sono stati 1.690 e 3.395 i test antigenici.

Ancora in calo, seppure di poco, i ricoverati in ospedale, ora 45, due in meno rispetto al giorno precedente, cinque nelle terapie intensive (dato stabile).

In mattinata intanto la Regione ha sospeso "precauzionalmente" per "la giornata odierna" le somministrazioni di seconde dosi di vaccino AstraZeneca a tutti i soggetti di età inferiore a 60 anni. La decisione è stata annunciata dal commissario per l'emergenza Covid in Umbria, Massimo D'Angelo, in attesa del pronunciamento del Comitato tecnico scientifico (Cts) anche sul possibile cambio di farmaco per i richiami. Organismo che ha poi "fortemente raccomandato" AstraZeneca per gli ultrasessantenni mentre chi ha meno di questa età e ha già fatto una dose sarà somministrata la seconda con Pfizer o Moderna.

In base ai dati più aggiornati del Governo, intanto, in Umbria sono state somministrate 602.379 dosi di vaccino sulle 657.445 finora consegnate alla regione, cioè il 91.6%. (ANSA).