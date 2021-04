Per Forbes Cucinelli 30/o tra più 'ricchi' d'Italia

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 06 APR - Brunello Cucinelli è ancora tra i più ricchi in Italia e non solo. Nella nuova classifica 2021 pubblicata dalla rivista Forbes, il patrimonio personale dell'imprenditore di Solomeo viene valutato 1,8 miliardi di dollari, cifra che lo piazza al 30/o posto tra gli italiani e al 1.665/o nel mondo.

Cucinelli, a 67 anni, è ormai costantemente tra i primi trenta "paperoni" italiani secondo la classifica stilata dalla rivista specializzata americana. Proprio un anno fa - quando la pandemia iniziava a scuotere anche l'economia - Forbes lo inseriva alla 29/a posizione, in un gradino più alto ma meno "ricco" di oggi (il patrimonio era 1,3 miliardi).

Per trovare il primo italiano nella top 50 mondiale bisogna arrivare alla 38/a posizione con Giovanni Ferrero (sul gradino più alto in Italia) con 34,7 miliardi di dollari di patrimonio.

Secondo più ricco in Italia (58/o a livello mondiale) è il patron di Luxottica, Leonardo Del Vecchio con 26,5 miliardi di dollari. Tra gli imprenditori del settore moda, il primo in Italia (quinto posto, 326 nel mondo) è Giorgio Armani con 7,7 miliardi di dollari.

Il patrimonio personale più elevato a livello mondiale, sempre secondo la classifica Forbes 2021, è quello di Jeff Bezos di Amazon (188,6 miliardi di dollari), seguito da Elon Musk di Tesla (169,8 miliardi di dollari). (ANSA).