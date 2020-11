ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria ancora più di 200 guariti

(ANSA) - PERUGIA, 05 NOV - Torna a salire il numero dei contagi al Covid in Umbria: sono 768 nelle ultime 24 ore - contro i 496 di ieri e i 420 del giorno precedente - i nuovi positivi individuati, con 4.768 tamponi analizzati. Si segnala però anche un nuovo balzo in avanti nel numero dei guariti (204, ieri 211). Altri 11 deceduti nelle ultime 24 ore, 165 in tutto.

I ricoverati totali sono 369 (13 in più), 50 dei quali (uno in più di ieri) in terapia intensiva.

Intanto, in seguito alla positività al coronavirus di tre operatori sanitari, è stata disposta la chiusura temporanea del reparto Covid di Medicina d'urgenza dell'ospedale "San Giovanni Battista" di Foligno.

Alla vigilia dell'entrata in vigore delle misure del nuovo Dpcm con l'Umbria in "zona gialla", la presidente della Regione, Donatella Tesei, ha osservato che "il Ministero della Salute ha diviso le regioni in fasce di 'rischio' in base a dei parametri che vanno dalla diffusione del virus alle capacità della rete sanitaria regionale di dare risposte a questa diffusione. Non sono pagelle e non è una classifica".

La presidente ha quindi sottolineato che la "maggior parte" delle misure introdotte dal nuovo Dpcm "erano già in vigore in Umbria". Riferendosi ai trasporti pubblici al 50% della capienza, la didattica a distanza che in Umbria "coinvolge anche le medie", la chiusura dei centri commerciali. "La nostra ordinanza - ha spiegato - rimarrà in vigore fino al 14 novembre, poi valuteremo in base all'andamento dei contagi se e quali misure continuare ad affiancare a quelle del Dpcm".

Stamani nuovo vertice operativo nella sede della Regione alla presenza, tra gli altri, della stessa Tesei, e del nuovo consulente della Regione Guido Bertolaso. Al centro del confronto la messa a punto degli ultimi aspetti operativi del piano di contenimento Covid. In merito soprattutto alle strutture, posti letto e personale nonché allo stato di avanzamento della realizzazione del piano di salvaguardia.

(ANSA).