Nuovo comandante carabinieri Terni, difendere legalità

(ANSA) - TERNI, 18 SET - "Sono consapevole delle responsabilità che mi attendono nei confronti dei cittadini e del personale del comando, ma lo sono altrettanto di essere giunto in una provincia molto bella, nel cuore verde d'Italia, molto attiva sia dal punto di vista socio-economico che culturale": lo ha detto il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Terni, il colonnello Davide Milano, presentandosi alla stampa a pochi giorni dal suo insediamento.

Con lui c'erano anche i nuovi comandanti del reparto operativo, il tenente colonnello Marco De Martino, e del nucleo investigativo, il maggiore Elisabetta Spoti.

A detta dello stesso colonnello l'impegno dell'intero comando sarà di "lavorare per perseguire la missione fondamentale dell'Arma, difendere la legalità e assicurare la tranquillità dei cittadini, proseguendo l'azione sin qui condotta in maniera mirabile dal mio predecessore, il colonnello Davide Rossi". "Il controllo del territorio - ha aggiunto - rimane presupposto imprescindibile per un'efficace azione di prevenzione, declinato come massima proiezione esterna, presenza sul territorio e vicinanza al cittadino". (ANSA).