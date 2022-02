Droga: sequestrati 14 kg di cocaina sull'Autobrennero

(ANSA) - BOLZANO, 15 FEB - Durante normali controlli sull'autostrada del Brennero, la polizia ha sequestrato quasi 14 chili e mezzo di cocaina. La droga era trasportata su una Bmw fermata nel tratto trentino dell'A22 dopo che il conducente aveva posto in essere una manovra pericolosa.

Il nervosismo dell'uomo, subito dopo essere stato fermato, ha insospettito gli agenti che, dopo una ricerca minuziosa, nascosti all'interno di intercapedini accessibili attraverso sportelli apribili solo con telecomando, hanno trovato tredici panetti di cocaina per un totale di 14,410 chili. L'uomo, che ha dichiarato di trovarsi in viaggio per turismo, è stato arrestato e messo a disposizione della autorità giudiziaria di Trento, mentre l'auto e la droga sono state poste sotto sequestro. Sono in corso indagini per ricostruire i collegamenti del corriere che era partito dalla Germania ed era diretto in Lombardia.

