ANSA-IL-PUNTO/COVID, Tn-Aa, i contagi sfiorano quota 500

(ANSA) - BOLZANO, 27 OTT - Altri due decessi in Trentino-Alto Adige per Coronavirus. Salgono anche, soprattutto in Trentino, i contagi che in regione ora sfiorano quota 500. Il balzo di contagi da coronavirus oggi in Trentino, su 1.348 tamponi analizzati, ha fatto registrare 257 nuovi casi positivi, 146 dei quali sintomatici. La persona deceduta è un uomo di oltre 80 anni, non residente in Rsa. I ricoveri in ospedale salgono a 89, di cui 5 nei reparti di terapia intensiva.

In Alto Adige il numero complessivo delle vittime della pandemia ha raggiunto quota 300. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.772 tamponi. Sono stati registrati 242 nuovi casi positivi. Nei normali reparti ospedalieri attualmente sono ricoverati 125 pazienti, confermando il dato di ieri, mentre il numero dei ricoveri in strutture private sale da 27 a 44. Sono 12 i pazienti Covid in terapia intensiva.

In Alto Adige, d'ora in poi, persone asintomatiche che sono state in contatto con un positivo Covid saranno testate un'unica volta, al termine della quarantena di dieci giorni. Lo annuncia sul Dolomiten l'assessore alla sanità Thomas Widmann che ribadisce che "altrimenti non riusciamo a starci dietro" al tracciamento dei contatti e ai test. "Siamo - aggiunge - tra gli ultimi che fanno ancora contact tracing". (ANSA).