Orsi attraversano la strada all'improvviso, urto con due auto

Due orsi, presumibilmente una femmina con il cucciolo, hanno attraversato la strada provinciale che collega gli abitati di Vermiglio e Fucine di Ossana, in valle di Sole, in Trentino, e sono stati urtati da due auto che procedevano nella stessa direzione di marcia. I due plantigradi sono sbucati all'improvviso dalla rampa a valle della strada e dopo l'impatto si sono dileguati nella zona a monte, verso il bosco.

La squadra emergenza del Corpo forestale trentino, allertata dalla Centrale unica 112 dopo la chiamata dei conducenti dei veicoli, è intervenuta sul posto per gli accertamenti. Alle persone che si trovavano al volante - comunica la Provincia autonoma di Trento - sono state immediatamente fornite alcune informazioni a garanzia della loro sicurezza: in questi casi è fondamentale rimanere a bordo del proprio veicolo. Un secondo sopralluogo è stato compiuto in mattinata dal nucleo cinofilo del Corpo forestale, che ha accertato l'allontanamento degli animali dalla zona.



