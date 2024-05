Scontro tra bici e auto a Comano, grave un 51enne del posto

Un ciclista di 51 anni è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stato investito da un'auto presso l'abitato di Ponte Arche, nel Comune di Comano Terme. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16. Le condizioni del 51enne, un uomo del posto, sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava percorrendo con la propria bici la strada statale 421, all'altezza dell'incrocio con la statale del Bleggio, quando l'automobile, guidata da una cittadina tedesca, ha invaso la sua corsia di marcia per entrare in un piazzale privato.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Trentino emergenza e della Croce rossa, con l'elicottero sanitario. I rilievi sono affidati alla Polizia locale delle Giudicarie.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA