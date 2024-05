Si scontra con un furgone, morto ciclista 17enne a Civezzano

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale sulla Sp83, nel comune di Civezzano, in località Sille. Secondo le prime informazioni, il giovane era in sella alla sua bicicletta quando si è scontrato con un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civezzano e di Fornace, i carabinieri di Trento e la polizia locale, oltre a Trentino emergenza con il supporto dell'elicottero sanitario. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, è morto sul posto.

È Matteo Lorenzi, atleta della categoria juniores della società Montecorona, associazione della Val di Cembra, il 17enne vittima dell'incidente avvenuto a Civezzano verso le 15.30 di oggi.

Il giovane, con la sua bicicletta, si è scontrato con un furgone. Secondo le prime informazioni il furgone, che veniva dalla zona industriale, non avrebbe rispettato la precedenza e si sarebbe immesso sulla Sp83 in località Sille senza accorgersi del ragazzo che stava percorrendo la strada in bici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civezzano e di Fornace, i carabinieri della radiomobile di Trento, la polizia locale e Trentino emergenza con il supporto dell'elicottero sanitario.

Per il giovane non c'è stato nulla da fare, è morto sul posto



