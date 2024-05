Vigili del fuoco muore in moto a Rovereto

Un vigile del fuoco volontario ha perso la vita in un incidente con la moto la scorsa notte a Rovereto. Federico Volani, 32 anni di Volano, verso le due di notte stava percorrendo la statale del Brennero, quando all'altezza dello stadio della Quercia si è scontrato con un camion. Inutili i soccorsi dei vigili del fuoco, dell'ambulanza e dei carabinieri, intervenuti sul posto. Il giovane fabbro è deceduto sul posto.

L'incidente fa venire in mente la morte di un altro vigile del fuoco, avvenuta 11 anni fa. Il 10 giugno 2013 il pompiere bolzanino Stefano Fedrizzi, di 39 anni, si scontrò in sella alla sua moto con un trattore che in via Merano stava svoltando verso una pompa di benzina.



