Vigili Trento, multe a chi fa la spesa lontano da casa

(ANSA) - TRENTO, 08 APR - Ieri la polizia locale di Trento ha controllato 363 persone e ne ha multate 11 per violazione delle disposizioni sul coronavirus.

Sono state effettuate verifiche anche su 23 esercizi pubblici; in particolare - informa il Comune - i controlli sono stati mirati al rispetto dell'utilizzo della mascherina e dei guanti monouso all'interno dei negozi, come previsto dall'ordinanza provinciale. Alcuni negozi erano ancora in attesa della consegna dei dispositivi da parte della Protezione civile, ma i clienti che ne erano sprovvisti sono stati fatti entrare con altro indumento adeguato a copertura di naso e bocca. Sono state multate alcune persone che si sono recate nei punti vendita abituali anche se distanti dall'abitazione.

Durante tutta la giornata sono stati controllati i parchi cittadini e dei sobborghi, anche con il supporto del personale del gruppo Ana, senza riscontrare la presenza di persone all'interno delle aree verdi. (ANSA).