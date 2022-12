Natale: Santa Margherita ritrova in Santa Claus Village

(ANSA) - GENOVA, 06 DIC - Festa inaugurale, mercoledì 7 dicembre dalle 14:30, per il Santa Claus Village, che Santa Margherita Ligure ritrova, dopo due anni di stop per l'emergenza sanitaria, sino a domenica 8 gennaio. Il Village sarà allestito, ai Giardini a mare, da Ascom e Civ, con il supporto economico del Comune.

La festa di mercoledì comprenderà anche l'accensione del grande albero di Natale di piazza Vittorio Veneto, oltre ad animazione e merenda con il Comitato Festa Primavera, mascotte natalizie, i canti del Coro dei bambini di Perla e la partecipazione della Filarmonica "Cristoforo Colombo".

Al Village - riferimento della notte di Capodanno con musica dal vivo e dj set e aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00, non potrà mancare la Casetta degli Elfi.

Mercoledì 7 taglio del nastro anche per "Atmosfere Natalizie" con "Il Bello delle Donne Liguri" - a Villa Durazzo sino a sabato 10 dicembre, a cura dei Servizi Bibliotecari del Comune.

Ma il Natale di Santa Margherita Ligure avrà una suggestiva novità: da martedì 20 dicembre ecco La Statua Parlante, installazione luminosa che farà prendere vita alla statua di Colombo sulla fontana dei Giardini a Mare.

Tra gli eventi di rilievo il concerto gospel di martedì 20 dicembre alle 21:00 nella chiesa di San Siro, tour europeo degli americani Nate Martin & Sign; "A night in Bethlehem-Ancient Music from Ireland and Scotland" del Caledonian Companion martedì 27 dicembre alle 21:15 nella basilica di piazza Caprera, dove giovedì 5 gennaio alle 21:00 andrà in scena anche il Concerto degli Auguri con l'l'Ensemble Symphony Orchestra.

Ritorno in presenza, in piazza Caprera, del Confeugo la mattina di mercoledì 28 dicembre; e ancora visite a Villa Durazzo e aperture straordinarie del Castello cinquecentesco, confermate le 4 ore di sosta gratuita nei giorni 24, 25 e 26 dicembre e il concorso "Balconi e vetrine di Natale".

Per i dettagli di tutti gli eventi si può consultare il sito internet www.livesanta.it. (ANSA).