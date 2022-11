Due abusi sessuali in poche ore a Genova

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - Due violenze sessuali nei confronti di due ragazze a Genova nel giro di poche ore nella notte tra sabato e domenica. Su un episodio indagano i carabinieri sull'altro la polizia. I racconti delle due vittime sono al vaglio degli inquirenti.

Nel primo caso una ragazza di circa 20 anni, sudamericana, ha raccontato di avere conosciuto un ragazzo in discoteca e di essere stata abusata in una casa nella quale si è risvegliata domenica mattina. La donna non ha saputo però indicare l'abitazione esatta dove sarebbe avvenuta la violenza. Secondo quanto emerge, la giovane dopo essersi svegliata si è ritrovata semi nuda ed è scappata in strada. Ha prima chiamato un familiare e poi i carabinieri che l'hanno accompagnata all'ospedale Galliera per gli accertamenti. Il timore degli inquirenti è che il presunto abusatore possa avere usato la droga dello stupro. Per questo sono stati fatti anche i test tossicologici. I militari sospettano di un marocchino e non è escluso che nelle prossime ore possa essere indagato.

Sul secondo episodio indagano le volanti e la squadra mobile.

A raccontare la vicenda ai medici del Galliera è stata una italiana anche lei di circa 20 anni. Ha spiegato di essere andata in un albergo di via Prè insieme a un conoscente. Il conoscente l'avrebbe lasciata con un marocchino che poi avrebbe abusato di lei. Indagini sono in corso per capire se la giovane sia stata lasciata in cambio di una dose di droga o se sia stata violentata dopo avere consumato lei stessa sostanze stupefacenti. (ANSA).