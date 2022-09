The Ocean race, Genova in tour nel mondo fa conoscere Liguria

(ANSA) - GENOVA, 23 SET - In attesa dell'arrivo in città del "Grand finale" della 14/a edizione della The Ocean Race, il 24 giugno 2023, sarà Genova a spostarsi nelle tappe di Alicante, Cape town, Itajaì, Newport, Aarhus, The Hague. Una business lounge itinerante sarà allestita nelle sei tappe, annunciata da un muro di basilico, in cui si potranno fare incontri d'affari, ma che sarà anche un'attrazione per i visitatori, con una "camera immersiva" al suo interno, che trasporterà virtualmente alle Cinque Terre o sotto la Lanterna, accompagnata dalla ricostruzione di una piazzetta tipica dove assaggiare caffè, gelato e pesto genovese. Un programma che partirà con il via alla regata il 15 gennaio, da Alicante. Intanto procede il lavoro per l'organizzazione del villaggio, "Ocean live park", che sarà allestito a Genova sul nuovo waterfront di levante, per accogliere la tappa finale facendo del capoluogo la capitale della vela. "Sarebbe bello che all'arrivo della regata ci fosse tutta genova in barca. Lancio questa sfida: tutta Genova in mare sulle barche a congratularsi con questi eroi che hanno fatto il giro del mondo" propone il sindaco Marco Bucci, intervenendo alla presentazione, al Salone Nautico. E annuncia a margine che non è escluso che alla regata possa iscriversi anche una barca italiana. "Non posso promettere cose che non ho in mano ma ci stiamo lavorando" dice.

"Credo che il gran finale della Ocean Race, senza nulla togliere alle edizioni precedenti, in una delle Repubbliche marinare sia qualcosa che si trova una volta ogni tanto nella storia" sottolinea il presidente della Regione Giovanni Toti. Francesco Ettorre, presidente della Fiv, la Federazione italiana vela, sottolinea che per la prima volta la regata arriva in Italia e auspica "Spero possa essere stimolo per riuscire ad avere un equipaggio italiano in un prossimo futuro".

Intanto da oggi The Ocean race Genova-the gran finale, il villaggio di Genova, ha una mascotte: il lupo di mare, presentato a sorpresa al Salone Nautico, un lupo vestito da marinaio. (ANSA).