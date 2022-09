Gotti, buona partita, amaro in bocca per gol

(ANSA) - NAPOLI, 10 SET - "Oggi ci abbiamo provato a Napoli, contro una grande squadra. Ci sono momenti in cui gli azzurri ti mettono in grande difficoltà e ci è mancata lucidità anche per via del caldo, ma abbiamo provato a creare le nostre occasioni, sono molto contento per l'atteggiamento mostrato". Lo ha detto il tecnico dello Spezia Luca Gotti che ha parlato a Dazn dopo il ko contro il Napoli.

"Abbiamo pagato nell'azione del gol - spiega Gotti - perché Reca, che ha un infortunio, non è riuscito ad arrivarci. Certo, quando le partite vengono decise in negativo negli ultimi minuti, l'amaro in bocca è sempre maggiore, ma noi siamo alla sesta partita e dobbiamo crearci una mentalità che possiamo e dobbiamo giocare ovunque. Oggi c'era un risultato fino all'88' e c'era anche un episodio dubbio nell'area del Napoli. Non lo commento perché quest'anno ci dicono gli arbitri che episodi simili non vengono fischiati a differenza della scorsa stagione.

Vediamo se si continua così". (ANSA).