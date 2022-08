Ferito con coccio di bottiglia in centro storico Genova

(ANSA) - GENOVA, 09 AGO - Un cittadino nordafricano di circa 30 anni è stato ferito la scorsa notte con un coccio di bottiglia nella zona di Sottoripa, nel centro storico di Genova.

Gli agenti delle Volanti hanno fermato due persone di 21 e 19 anni, connazionali del ferito, sospettate di essere gli aggressori. Sul posto è intervenuto il personale del 118, con l'automedica, che ha stabilizzato il ferito e lo trasportato in codice rosso all'ospedale Galliera. L'uomo ha spiegato di non conoscere le persone che lo hanno aggredito. Indagini sono in corso per ricostruire quanto successo. (ANSA).