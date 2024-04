Taglia la curva e urta un'auto buttandola giù dal muraglione

In auto 'taglia' una curva e va dritto urtando a tutta velocità contro un mezzo parcheggiato che, a causa dell'impatto, 'vola' nel giardino sottostante urtando anche la casa. Il conducente, rimasto in bilico sul muraglione con la sua auto, è riuscito a uscire pur sotto choc dalla macchina e a chiamare aiuto. E' successo ieri notte nel Comune di Campomorone I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area ed entrambi i veicoli. L'auto precipitata è stata spostata per permettere l'accesso alla porta dell'abitazione.

Sul posto anche i Carabinieri.



