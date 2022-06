Genoa: dal Lipsia arriva il portiere Martinez

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - Un nuovo portiere per il Genoa di Alexander Blessin. Si tratta di Josep Martinez, 24anni spagnolo, nelle ultime due stagioni riserva al Lipsia RB, con una presenza in campionato e una in Champions League. Secondo il portale 'Kicker', Martinez vestirà nella stagione calcistica entrante la maglia del Grifone appena retrocesso in serie B.

Martinez è cresciuto nel Barcellona prima di passare al Las Palmas da dove è stato prelevato dal Lipsia, e in carriera vanta anche una presenza con la nazionale maggiore spagnola e tre con l'under 21.

Al Genoa affiancherà Adrian Semper dopo gli addii di Salvatore Sirigu e Federico Marchetti, e si giocherà il posto con lui. (ANSA).