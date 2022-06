Comunali Genova: riconteggio, Udc perde seggio, FI ne guadagna uno e va a 2

(ANSA) - GENOVA, 16 GIU - Il riconteggio, ancora in corso, delle preferenza in alcune sezioni nell'ambito dello spoglio delle elezioni comunali genovesi, porta ad un primo colpo di scena. L'Udc perde l'unico seggio guadagnato, con il candidato Daniele Pin, e Forza Italia - il partito che in queste ore ha chiesto di riconteggiare tutte le schede - ottiene il secondo. Oltre a Mario Mascia, già capogruppo azzurro in aula rossa, entra anche Paolo Aimé, esponente forzista della Val Bisagno che più volte negli ultimi anni aveva tentato la candidatura ma senza mai centrare l'elezione. A questo punto, se non ci saranno ricorsi o altri stravolgimenti dell'ultima ora, il partito di Berlusconi potrà contare su due rappresentanti in consiglio comunale. L'ufficialità, con la pubblicazione dei dati aggiornati sul sito del Comune di Genova, ci sarà domattina. I giochi non sono ancora chiusi comunque per quanto riguarda la partita dei municipi. Dopo le numerose denunce di possibilità irregolarità, arrivate sia da centrodestra sia da centrosinistra, la commissione elettorale centrale sta procedendo alla verifica dei dati relativi ai nove municipi cittadini.

"La Segreteria nazionale dell'Udc ha dato incarico ai propri legali di valutare le azioni necessarie per verificare quanto e' accaduto in occasione del riconteggio dei voti alle Comunali di Genova". Lo rende noto l'ufficio stampa nazionale del partito