Comunali: Renzi, appoggio Bucci ha ridato speranza alla città

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - "Siamo a Genova, abbiamo già annunciato il nostro sostegno a Marco Bucci. Sono passato anche oggi davanti ai lavori ormai terminati del Bisagno, che per me è un pezzo di cuore. È solo un esempio per dire quanto questa città abbia bisogno di sviluppo infrastrutturale e quanto questo sviluppo infrastrutturale sia bloccato dalla logica dei no dei 5 Stelle. Mai dimenticare che il genovese Beppe Grillo urlava che contro la Gronda (il raddoppio autostradale nel ponente di Genova, ndr) avrebbe schierato l'esercito". Lo ha detto Matteo Renzi a Genova dopo l'udienza contro l'archiviazione della sua denuncia contro i pm fiorentini per l'inchiesta Open. "L'appoggio a Marco Bucci è l'appoggio a Marco Bucci e non significa che Italia Viva appoggia il centrodestra", ha sottolineato Renzi. "Bucci è un sindaco che si è rimboccato le maniche, ha rimesso a posto non soltanto il ponte ma la speranza della città e ha delle idee sulle infrastrutture che noi apprezziamo", ha aggiunto. "Rispetto allo sguardo cinico del M5s preferisco lo sguardo civico di Bucci ma è una cosa che riguarda Genova, tanto è vero che in altre città stiamo col centrosinistra. Marco Bucci è una persona di straordinario valore, ce ne fossero di sindaci come lui. Quando un sindaco fa bene si conferma, Bucci ha fatto molto bene e quindi noi siamo per la sua riconferma".