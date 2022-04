Comunali Spezia: Sommovigo, con me no vaffa a chi perde lavoro

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - 'La Spezia 2032'. È l'orizzonte temporale dei 15 punti del programma elettorale della candidata di centrosinistra Piera Sommovigo, presentato oggi in piazza Sant'Agostino alla Spezia alla presenza del Ministro del Lavoro Andrea Orlando. "Ci abbiamo messo un po' di tempo a scegliere la candidata ma penso che valesse la pena aspettare. Non si sta insieme per una candidatura, si sta insieme per un progetto.

Oppure per il potere come quelli che abbiamo dall'altra parte - ha detto Orlando -. Ci tiene insieme un'idea di sviluppo sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista sociale".

Orlando ha poi rimarcato la sua preoccupazione da spezzino rispetto all'amministrazione uscente, che non avrebbe lavorato su un' idea di futuro. "Un'amministrazione va giudicata per quel che fa ma anche per come progetta il futuro. L'unica cosa certa è che da 5 anni sull'ospedale hanno preso in giro gli spezzini.

Ma i soldi per l'ospedale alla Spezia non ci sono, poi per farci un biodigestore invece sì. Questa città ha abbassato la testa di fronte alla Regione Liguria di cui è diventata una mera succursale" ha aggiunto.

A Sommovigo poi la parola per raccontare il programma. "Per prima cosa occorre rendere il palazzo comunale un luogo aperto, trasparente e inclusivo dove nessuno dei consiglieri potrà rivolgersi con un vaff... a persone che hanno perso il posto do lavoro" riferendosi a una vicenda avvenuta nel corso dell'ultimo consiglio comunale e che ha riguardato un consigliere di maggioranza e oss e sindacati arrivati in aula per protestare.

"La città sarà proiettata in avanti ma generosa con chi rimane indietro. Nei primi 100 giorni di governo vogliamo istituire un sistema di decentramento, 'Spezia città aperta e partecipata'.

Occorre una figura preposta alla sanità e ai servizi sociali".

Sommovigo ha poi chiarito: "Vengo sempre dipinta come contraria allo sviluppo solo perché mi sono occupata di tematiche ambientali, invece che un valore aggiunto avere competenza diventa motivo di denigrazione. Voglio uno sviluppo governato, un puc e non varianti. Vogliamo aprire un tavolo sulle aree militari, fare una ricognizione degli immobili vuoti da destinare a giovani e anziani" (ANSA).