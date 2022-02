Salvini: La Liguria merita assessori alla Salute e al Bilancio a tempo pieno

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - "Toti vada a cena con chi vuole, il futuro del centrodestra non passa da Mastella e Renzi. Io non guardo al passato ma al centrodestra del futuro": il segretario della Lega Matteo Salvini, lo ha spiegato all'ANSA nel giorno in cui, finita la quarantena, riprende gli incontri a Milano (prima con il presidente della Regione Attilio Fontana e poi con il gruppo regionale al Pirellone).

Detto questo, se alle prossime amministrative Cambiamo! dovesse decidere di non correre con il resto del centrodestra, questo non farà saltare la giunta ligure, che Giovanni Toti guida. "Non cambia nulla" ha detto ribadendo però al governatore la richiesta di lasciare le deleghe a Sanità e Bilancio.

"I cittadini, i medici, gli imprenditori - ha aggiunto - si aspettano di avere assessori che facciano il loro lavoro 24 ore su 24. Quindi, senza rimpasti, diciamo nomini due persone, due tecnici. La Lega non chiede niente". (ANSA).