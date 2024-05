Amazon apre centro logistico a Santo Stefano Magra

Un centro logistico di Amazon è stato inaugurato stamani a Santo Stefano Magra in provincia della Spezia. La nuova struttura consentirà di potenziare ulteriormente la consegna degli ordini dei clienti della multinazionale che risiedono nella zona costiera dalla Spezia a Forte dei Marmi.

Il nuovo deposito di smistamento ha una superficie di circa 6.000 metri quadrati. Il sito sarà gestito dalla società M.B Autotrasporti Srl. In totale, le attività di gestione del sito e di consegna genereranno un totale di 70 nuovi posti di lavoro complessivi.

"Esprimo la mia più grande soddisfazione per la partenza del progetto in cui abbiamo creduto molto come amministrazione. - dichiara la sindaca di Santo Stefano Magra Paola Sisti - Rappresenta una rigenerazione urbana di un'area, pur coscienti che il progetto non sia ancora partito nella sua pienezza. Ci auguriamo che l'impianto possa arrivare al suo massimo potenziale il prima possibile".



