Donna cade dal secondo piano nel genovese, è gravissima

Una donna di 45 anni è precipitata dal secondo piano della sua abitazione a Mezzanego nell'entroterra del Levante di Genova stamani intorno alle 5.

Versa in condizioni disperate all'ospedale San Martino di Genova. L'allarme è stato lanciato dai familiari, il marito e due figli.

Sul posto sono intervenuti i militi della croce verde e il 118 che, viste le gravi ferite al capo, hanno disposto il trasferimento in codice rosso della donna in elisoccorso al nosocomio genovese, dove è ricoverata in rianimazione con prognosi riservata.

Le indagini per comprendere la dinamica dell'accaduto sono condotte dai carabinieri della compagnia di Sestri Levante.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA