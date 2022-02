Allerta giallo per neve estesa all'entroterra di Genova

Arpal ha modificato l'allerta meteo gialla per neve prevista originariamente solo sulle alture del Ponente. Sui versanti padani di Ponente, l'allerta resta in vigore dalle 17 di oggi alle 2 di domani, martedì 15 febbraio. Sui versanti padani di levante, allerta neve 17 di oggi alle 6 di domani. Nei comuni interni del centro della Liguria dalle 20 di oggi alle 6 di domani In mattinata prime deboli piogge sparse su tutta la Liguria regione con cumulata oraria di 7.2 millimetri a Riccò del Golfo, nello spezzino. La neve è comparsa inizialmente sopra i 1000-1200 metri a Ponente ma con 'puntate' più in basso e nevischio anche in Valle Stura e Valle Scrivia. La temperatura minima è stata registrata a Monte Settepani (oltre 1300 metri nel comune di Osiglia, Savona) con -5.2 ma valori negativi si sono registrati in molte stazioni dell'interno. Temperature in calo anche lungo la costa: alle 12 Genova Centro Funzionale segnava 7.3, Savona Istituto Nautico 6.8, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.3, La Spezia 7.9. Le previsioni indicano un'intensificazione delle precipitazioni dal tardo pomeriggio di oggi su tutta la regione con fenomeni diffusi, anche moderati con bassa possibilità di temporali forti a Levante e cumulate significative sul centro Ponente ma anche a Levante. Per quanto riguarda la neve è attesa, con intensità anche moderata, fino a fondovalle sui versanti padani sia di Ponente che di Levante. In serata saranno possibili deboli nevicate sui comuni interni del settore centrale oltre i 200-300 metri. Venti in rinforzo, meridionali a Levante, settentrionali sul Centro mentre il mare sarà in aumento fino a molto mosso. (ANSA).