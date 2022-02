ANSA/Calcio: la Roma sbatte sul muro Genoa,finale infuocato

Buona partita del Genoa a Roma dove conquista un punto importante in chiave salvezza. Appare rigenerata come contro l'Udinese la squadra di Blessin, che conquista il secondo punto nel campionato italiano in una partita difficile. Dopo la goleada dei giallorrosi contro l'Empoli ci si aspettava altri gol invece a fare il gioco è stato a lungo il Genoa. Rossoblù più forti anche del pessimo arbitro Abisso, che nel recupero, da pochi passi, non vede un netto fallo su un difensore del Genoa e lascia andare in gol la Roma. Per fortuna dei rossoblù al Var qualcuno vede bene e richiama il fischietto che va a rivedere l'azione ed è costretto ad annullare il gol romanista per il clamoroso pestone non visto in diretta.

Blessin è contento dei suoi, capaci di imporre il gioco alla Roma per quasi tutto il primo tempo. Il Genoa ha anche avuto alcune occasioni per segnare ma è mancata la precisione. Roma pricolosa nel finale ma senza occasioni nette. Nella ripresa partita ancora in equilibrio ma Genoa ha un calo fisico. La Roma spinge e alla metà della ripresa si trova 11 contro 10 per un fallo di Ostigard da ultimo uomo punito giustamente con il rosso diretto. I rossoblù tengono e provano anche a segnare con il nuovo entrato Amir, la stella del mercato di gennaio del Genoa, ma senza esito. Nel finale il gol annullato e l'espulsione di Zaniolo per proteste. Poi l'esultanza dei genoani.